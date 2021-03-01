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Названы самые популярные у арендаторов квартиры в Москве 

Лера Букина 3 часа назад
«Однушки» в аренду стали наиболее востребованными в Москве
Фото: ТАСС
В 2020 году средний срок сдачи квартиры в аренду в Москве составил семь дней. Однокомнатные квартиры сдавались быстрее, пишет РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
Согласно материалам интернет-сервиса, «однушки» в 2020 году сдавались в среднем за четыре-пять дней. Около шести дней требовалось на сдачу квартиры-студии. Труднее всего пришлось владельцам многокомнатных квартир — средний срок размещения таких лотов составил 18–19 дней.
Специалисты отмечают, что на «однушки» в 2020 году пришлось 52% всего спроса. За год интерес к однокомнатным квартирам увеличился на 41%, что является максимальным показателем по всем типам съемного жилья. Средняя цена предложения самого ходового типа квартир при этом понизилась на 3%, до 32 тысяч рублей.
Темпы поиска арендаторов в 2020 году различались и в зависимости от локации, отмечают в компании. В ВАО, САО, СВАО и ЮАО показатели темпов были самыми высокими — в среднем шесть дней. В ЦАО был отмечен самый длительный срок поиска — девять суток.
Специалисты агентства недвижимости «Миэль» рассказали, что средний срок экспозиции арендного жилья в Москве продолжает увеличиваться.

«Среди тех квартир, что были выставлены в 2020 году, 70% сданы в первый месяц, а в начале 2021 года таких квартир только 42%», — заявила управляющий директор «Миэль» Мария Жукова.

Согласно данным ЦИАН, больше всего в 2020 году поднялась средняя ставка аренды жилья в районе Дорогомилово — на 18%, достигнув 58,9 тысяч рублей в месяц. Подорожала аренда и в Нагатинском Затоне, средняя ставка выросла на 15%, до 41 тысячи рублей в месяц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что треть квартир в аренду сдается в новых домах.
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Недвижимость , Мария Жукова , Миэль , РБК
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