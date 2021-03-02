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В крупнейших городах России подорожало вторичное жилье 

Лера Букина 3 часа назад
В крупнейших городах России подорожало вторичное жилье
Фото: ТАСС
Вторичное жилье выросло в цене в феврале 2021 года в 20 крупнейших городах России, заявили РИА Недвижимость в консалтинговой компании SRG.
Отмечается, что первую строчку в рейтинге роста цен занял Нижний Новгород, где цена на «вторичку» в феврале в среднем поднялась на 4,8%, до 74,7 тысячи рублей за квадратный метр. На второй строчке — Омск. Там прирост составил 4%, достигнув 49,1 тысячи рублей. Третью строчку занял Воронеж, где стоимость поднялась на 3,7%, до 54,1 тысячи рублей.
Что касается Москвы, то она заняла двенадцатую строчку, оказавшись в конце рейтинга. В столице стоимость вторичного жилья поднялась на 1,8%, до 243,6 тысячи рублей. На четвертой позиции оказался Санкт-Петербург, где средняя стоимость «квадрата» выросла на 3%, до 145,3 тысячи рублей.
Тольятти оказался городом, в котором отмечен наименьший рост стоимости «вторички» за месяц — 1%. Также низкие показатели зафиксированы в Саратове и Перми — 1,1% и 1,2% соответственно.
Эксперты SRG отметили, что сокращение числа предложений, а также рост цен на рынке жилой недвижимости продолжается. Отмечается активность со стороны покупателей, но не со стороны продавцов — они не торопятся выставлять квартиры даже с учетом высокого спроса и цен. Эксперты признают, что на весь рынок недвижимости оказала влияние программа льготной ипотеки на первичном рынке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что число сделок с «вторичкой» в Москве в январе упало на 4,5%.
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Недвижимость , РИА Новости
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