Риелторы назвали способы сэкономить на покупке жилья 

Существует три причины, по которым дорожает жилье. Первая — это понижение ставок в банках. Вторая — уменьшение ипотечных ставок. Третья — сокращение количества жилья в продаже. Положение в ближайшем будущем не изменится заявил Life.ru управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов

Он считает, что столь сильного роста цен, как в 2020 году, не будет. Эксперт прогнозирует подорожание квартир за год приблизительно на 5–10%. Речь идет практически обо всех сегментах жилья. Рост цен не затронет дешевую недвижимость с плохим расположением и в плохом состоянии, уверен Водопьянов.

На вторичном рынке жилья старой Москвы по итогам февраля 2021 года средняя стоимость одного квадратного метра увеличилась на 1,7%. По отношению к февралю 2020 года средняя стоимость квадрата увеличилась на 18,6%, сообщает аналитический центр «ИНКОМ-недвижимость».

Стоимость жилья в России поднимается в связи со снижением ставок в банках и по ипотеке, считает директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-недвижимость Сергей Шлома . Кроме того, по его словам, на цены влияет то, что в продаже стало меньше жилья.

»В прошлом году рост цен был связан, в том числе, и с фактором отложенного спроса после окончания самоизоляции. При этом можно твердо сказать, что текущий уровень цен на вторичке не соответствует реальному положению дел и является завышенным. Особенно если учесть, что в прошлом году пострадала как сфера экономики, так и платежеспособность большей части населения», — заявил он.

Чтобы покупка недвижимости вышла дешевле, следует обратить внимание на квартиры с перепланировкой, считает Шлома. Он советует оценивать ее масштаб, чтобы не переплатить в дальнейшем. Кроме того, следует присмотреться к квартирам на первом и последнем этажах — они могут быть дешевле.

Если хочется приобрести жилье в новостройках Москвы, то для сокращения бюджета покупки можно приглядеться к квартирам меньшего метража, считает управляющий директор компании «Метриум» (участник партнёрской сети CBRE) Надежда Коркка. Кроме того, можно попытаться найти менее востребованные планировки квартир. Также она советует обратить внимание на жилье на присоединенных к Москве территориях, где цены значительно ниже.