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ЦБ выявил регионы с самой недоступной ипотекой 

Лера Букина 2 часа назад
ЦБ выявил регионы с самой недоступной ипотекой
Фото: ТАСС
Самая высокая средняя стоимость обслуживания ипотеки по итогам января выявлена в Республиках Чечня, Ингушетия и Тыва, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на статистику Банка России.
В России в начале 2021 года клиенты российских банков прибегали к оформлению ипотеки в среднем под 7,23% годовых. Данный показатель немного меньше результата декабря, когда кредиты в среднем на 0,13 п.п. были дороже.
В двух российских субъектах, которые возглавили данный «антирейтинг», средняя ставка превысила 8% годовых. Так, жители Чечни имели возможность взять кредит в среднем под 8,06%, а Ингушетии — под 8,03%. Что касается Республики Тыва, то она отстала незначительно: кредит обходился гражданам в среднем в 7,99%.
Самые доступные кредиты на фоне льготных программ зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе: Чукотском автономном округе — 4,98%, Приморском крае — 5,89% и Якутии — 5,94%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году россияне задолжали по ипотеке рекордные триллионы рублей.
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Недвижимость , Центральный банк России , РИА Новости
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