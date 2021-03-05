ЦБ выявил регионы с самой недоступной ипотекой 

Самая высокая средняя стоимость обслуживания ипотеки по итогам января выявлена в Республиках Чечня, Ингушетия и Тыва, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на статистику Банка России

В России в начале 2021 года клиенты российских банков прибегали к оформлению ипотеки в среднем под 7,23% годовых. Данный показатель немного меньше результата декабря, когда кредиты в среднем на 0,13 п.п. были дороже.

В двух российских субъектах, которые возглавили данный «антирейтинг», средняя ставка превысила 8% годовых. Так, жители Чечни имели возможность взять кредит в среднем под 8,06%, а Ингушетии — под 8,03%. Что касается Республики Тыва, то она отстала незначительно: кредит обходился гражданам в среднем в 7,99%.

Самые доступные кредиты на фоне льготных программ зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе: Чукотском автономном округе — 4,98%, Приморском крае — 5,89% и Якутии — 5,94%.