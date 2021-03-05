За год спрос на вторичное малоэтажное жилье вырос на 15% 

По итогам февраля 2021 года в России зафиксирован рост потребительского интереса к рынку малоэтажного строительства, заявили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости».

Так, спрос на «вторичку» в многоквартирных домах небольшой этажности (не более трех) увеличился на 15% в сравнении с таким же периодом 2020 года. Стоимость малоэтажных объектов выросла на 6% за год.

В компании отметили, что двухэтажными и трехэтажными домами чаще всего выступают бывшие династические и фамильные особняки, гимназии, лицеи, больницы, а также объекты культурного и исторического наследия в центре города. Что касается более аграрно и индустриально ориентированных регионов страны, то там данная категория представлена в основном в виде старого жилого фонда застройки военных лет и раннего послевоенного периода.

В «Авито Недвижимости» также указали, что девелоперы стали пересматривать свои проекты в пользу объектов невысокой этажности. Это может стать драйвером для строительстввва большего числа малоэтажных комплексов, которые в будущем смогут занять некоторую долю многоэтажных построек на рынке, полагают эксперты.

«Малоэтажное строительство долгое время было недооценено. Однако сейчас в секторе наметились некоторые коррективы, позволяющие надеяться на его дальнейшее развитие. Перенаселенность крупных городов и зачастую хаотичное планирование территорий побудили правительство РФ выработать ряд мер, направленных на минимизацию сложившихся негативных тенденций», — рассказал руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости Руслан Закирьянов.