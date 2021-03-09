Мишустин утвердил распределение жилищных сертификатов 

Сертификатом предусматривается право на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Такая поддержка может быть оказана отдельным категориям граждан, в частности, чернобыльцам, вынужденным переселенцам, гражданам, переезжающим из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел МЧС . Полагается такая помощь тем, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Отмечается, что установленный срок для выпуска жилищных сертификатов — до конца марта 2021 года. На эти цели будет выделено 14,7 млрд рублей.

Благодаря данному решению тысячи семей смогут переехать в населенные пункты, которые оснащены всей необходимой социальной инфраструктурой или же смогут получить более комфортабельные квартиры в городах, в которых они проживают в настоящее время.

Кроме того, утверждено постановление, позволяющее размещение средств для погашения военной ипотеки на эскроу-счетах. Средства с данного счета передаются застройщику только после ввода жилого дома в эксплуатацию, что поможет защитить дольщиков от рисков, которые связаны с мошенничеством или банкротством девелопера.

Отмечается и то, что в рамках программы военной ипотеки государством перечисляются на счет военнослужащего в накопительно-инвестиционной системе средства для выплат по жилищному кредиту. Средства могут быть потрачены на покупку квартиры или частного дома. Срок погашения займа — до 20 лет.