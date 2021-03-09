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С московского рынка ушли ненадежные застройщики 

Лера Букина 46 минут назад
С московского рынка ушли ненадежные застройщики
Фото: РИА Новости
В 2020 году с московского рынка ушли почти все мелкие ненадежные застройщики. Оставшиеся крупные игроки увеличили долю сданных вовремя новостроек, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.
В 2020 году доля сданных в срок объектов на рынке новостроек массового сегмента Москвы увеличилась на 5%, несмотря на кризис, вызванный пандемией, а также на приостановку строек весной на месяц, заявила управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. Данный показатель достиг 62,1% против 57% в 2019 году, уточнила она.
Стоит напомнить, что с апреля 2020 года до конца года в России действовал мораторий по признанию новостроек проблемными. После окончания действия резкого роста долгостроев не было зафиксировано. В конце 2020 года в реестр проблемных новостроек были включены 2846 объектов, в настоящее же время — 2861. Число пострадавших россиян в конце 2019 года достигло 164 тысяч человек, в настоящее время — 185 тысяч, подчеркнули в Фонде защиты прав дольщиков.
Там же подсчитали, что сегодня из 185 тысяч россиян права 27 тысяч граждан практически восстановлены.
В 2020 году было признано банкротами 162 застройщика, возводящих 374 дома общей площадью 2,4 млн кв. м., подсчитали в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК). В сравнении с таким же периодом предыдущего года количество банкротств уменьшилось на 12%.
Акцент на комплексе мер, разработанном в 2020 году по поручению президента России, сделал представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин. Речь, по его словам, идет о дополнительном финансировании на решение вопроса обманутых дольщиков, и субсидировании процентной ставки застройщикам, и еще целом ряде решений по поддержке отрасли. Также, по его мнению, хорошо повлиял на рынок и переход на проектное финансирование, благодаря которому был снижен риск появления новых обманутых россиян.
После того как стала действовать реформа долевого строительства, рынок стал более прозрачным и конкурентоспособным, говорит управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Он также упомянул о льготной ипотеке под 6,5%.
В 2021 году цены на первичное жилье не будут расти так быстро, как в 2020 году, полагает президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий. По его мнению, в среднесрочной перспективе они вырастут на 10-15%. Он делает ставку на сохранение спроса на недвижимость даже в том случае, если программу льготной ипотеки отменят.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году рост цен на жилье в новостройках остановится, даже если льготная ипотека будет продлена. Такое заявление заявила сделала вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская.
Видео дня. Продукты в России подорожали в феврале
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Недвижимость , Компании , Марат Хуснуллин , Андрей Колочинский , Мария Литинецкая , Вениамин Голубицкий , газета "Известия"
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