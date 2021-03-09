ЯНАО возглавил рейтинг регионов по доступности ипотеки 

Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ получили статус лидеров в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России. Республики Северного Кавказа попали в конец рейтинга по данному показателю, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Также отмечается, что в целом в период пандемии доступность жилья выросла в связи с введением льготной ипотечной программы, однако увеличение оказалось весьма небольшим на фоне подорожания недвижимости в некоторых регионах.

Эксперты отметили, что 2020 год был нетипичным в связи с пандемией, что отразилось на ипотеке и рынке недвижимости: в стране было зафиксировано заметное падение процентных ставок по ипотечным кредитам вслед за падением ставки рефинансирования до рекордно низкого для России уровня (4,25%), успех и масштабность ипотечной программы, а также дефицит предложения на фоне крупного спроса и рост цен.

В 2020 году в стране было выдано около 1,72 миллиона новых ипотечных кредитов. Годом ранее в стране выдали 1,28 миллиона штук. Так, в 2020 году объем выданной за год ипотеки по итогам достиг 4,3 триллиона рублей, тогда как годом раньше сумма оценивалась в 2,9 триллиона рублей.

Аналитики отметили, что стоимость недвижимости в Санкт-Петербурге сильно выросла, чем нивелировала эффект от падения ставок и улучшения условий по ипотеке. В Москве за год доступность жилья упала с 36,5 до 32,5%.