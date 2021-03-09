Адвокат предупредил о краже квартиры после смерти собственника 

При отсутствии у собственника ближайших родственников его имущество может попасть в руки злоумышленников, заявил агентству «Прайм» адвокат Олег Сухов

Один из наиболее часто встречающихся примеров — подделка завещания. Мошеннику, по словам специалиста, для этого достаточно сотрудничать с нужным нотариусом, готовым за крупные деньги провернуть такую аферу.

Он добавил, что достать паспортные данные собственника и данные объекта недвижимости не составит труда для мошенника.

По словам Сухова, самое классическое преступление — завладение чужой квартирой после смерти собственника путем вступления в наследство его фиктивным супругом или супругой. При этом свидетельство о браке может быть оформлено как при жизни человека, так и после его смерти.

В первом случае чаще всего гражданам, страдающим алкогольной зависимостью, обещают привлекательное вознаграждение за оформление брака с посторонним лицом, который входит в члены организованной преступной группировки, говорит эксперт. После того как брак будет заключен, жертва будет устранена путем алкогольного отравления, которое приведет к летальному исходу, предупреждает адвокат.

Сухов отметил, что суды часто используются как механизмы оформления чужой недвижимости в пользу злоумышленников. Есть два метода кражи квартиры после смерти собственника. Так, злоумышленники оформляют фальшивое судебное решение, ставят на него поддельную печать и относят в МФЦ для регистрации права собственности в свою пользу.

Также злоумышленник может подать в суд исковое заявление с договором купли-продажи квартиры, который якобы был подписан умершим собственником. Факт смерти при этом скрывается. Мошенник просит обязать зарегистрировать квартиру на себя, указывая на уклонение продавца от исполнения договора. Затем от имени умершего в суд направляются заявления, что якобы на заседания он ходить не будет и просит рассмотреть дело в его отсутствие. После этого суд принимает решение в пользу мошенника, и тот направляется в МФЦ для регистрации на себя жилья скончавшегося собственника.