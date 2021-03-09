В Москве новостройки премиум-класса подорожали на 20% 

Стартовавшие в 2020 году московские новостройки в среднем подорожали на 11–20% в зависимости от класса. В начале 2021 года средний уровень роста средневзвешенной стоимости квадратного метра в таких новостройках достиг 11% в комфорт-классе, 15% — в бизнес-классе и 20% — в премиум-классе, пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное специалистами департамента проектного консалтинга инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet.

Отмечается, что за 2020 год в реализацию вышло 65 новых жилых проектов. 60 из них располагаются на территории Старой Москвы, пять — на территории Новой Москвы.

Аналитики зафиксировали, что самый высокий рост средневзвешенной цены с момента начала реализации зафиксирован в таких проектах, как «Аквилон Митино» (51%), Top Hills (39%), City Bay (34%), Main street (32%), HIDE (31%) и в ЖК homecity (31%), который располагается в Новой Москве.

В настоящее время отмечается повышенный спрос на проекты бизнес-класса. Это связано со сформировавшейся структурой предложения, что влияет на темпы роста цен в этом сегменте, говорит директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев

Кроме того, эксперт отметил высокий инвестиционный потенциал премиальных жилых комплексов.

«В последние один-два года в реализацию выходили преимущественно проекты комфорт— и бизнес-класса, премиальный сегмент точечно пополнялся небольшими проектами. Учитывая, что такие проекты характеризуются уникальным местоположением, высокотехнологичными инженерными системами, дизайнерской отделкой МОП (мест общего пользования), каждый выходящий на рынок комплекс премиум-класса вызывает интерес у потенциальных покупателей», — рассказал Родионцев.