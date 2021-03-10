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Покупатели жилья стали чаще пользоваться услугой трейд-ин 

Лера Букина 18 минут назад
Покупатели жилья стали чаще прибегать к услуге трейд-ин
Фото: ТАСС
Покупатели жилья в новостройках стали активнее прибегать к услуге трейд-ин, подразумевающей приобретение новых квартир с зачетом стоимости старых, пишут «Известия».
В сравнении с 2019 годом интерес потенциальных продавцов к данной услуге вырос на 10–15%, заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
В компании «Метриум» сообщили, что в 2020 году значительно увеличилась доля проектов, застройщики которых предлагают своим покупателям услугу трейд-ин. Управляющий партнер Мария Литинецкая пояснила, что, продавая жилье посредством трейд-ин, девелоперы ничем не рискуют, так как бронирование квартиры в большинстве случаев оплачивается клиентом, и это компенсирует издержки девелопера.
По данным Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, трейд-ин в данном регионе не столь востребован. В 95% случаев владельцы стараются продать квартиры сами и по более дорогой цене, говорит президент ассоциации Дмитрий Рубин.
По словам Зайцева, рост интереса к данной услуге в посткризисный период оправдан, а с другой стороны он феноменален. Доля покупателей, которые предпочитают данный метод реализации своей недвижимости, увеличивается на фоне низкого спроса.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев обратил внимание на «правильность» оценки человеком стоимости своей квартиры.
«Дело в том, что когда человек не соприкасается с деньгами, он неадекватно воспринимает суммы оценки. И продающий может легко согласиться на то, что стоимость квартиры в трейд-ин пойдет как всего лишь первый взнос. И тогда у человека возникнет большая кредитная загрузка. Поэтому очень важно, чтобы люди не принимали эмоциональных решений, а все-таки все внимательно считали», — отметил он.
Трейд-ин является результатом падения доходов граждан, когда проблематичным становится накопление с нуля на новую квартиру, и оптимальным вариантом кажется добавление определенной суммы к средствам от продажи старого жилья, отметила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики составили список самых больших продаваемых квартир.
Видео дня. Риелтор раскрыл секрет, зачем люди покупают микроквартиры
Комментарии
Недвижимость , Николай Николаев , Дмитрий Рубин , Мария Литинецкая , Сергей Зайцев , Госдума , ЦИАН , газета "Известия"
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