Покупатели жилья стали чаще прибегать к услуге трейд-ин

Покупатели жилья в новостройках стали активнее прибегать к услуге трейд-ин, подразумевающей приобретение новых квартир с зачетом стоимости старых, пишут «Известия».

В сравнении с 2019 годом интерес потенциальных продавцов к данной услуге вырос на 10–15%, заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев

В компании «Метриум» сообщили, что в 2020 году значительно увеличилась доля проектов, застройщики которых предлагают своим покупателям услугу трейд-ин. Управляющий партнер Мария Литинецкая пояснила, что, продавая жилье посредством трейд-ин, девелоперы ничем не рискуют, так как бронирование квартиры в большинстве случаев оплачивается клиентом, и это компенсирует издержки девелопера.

По данным Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, трейд-ин в данном регионе не столь востребован. В 95% случаев владельцы стараются продать квартиры сами и по более дорогой цене, говорит президент ассоциации Дмитрий Рубин

По словам Зайцева, рост интереса к данной услуге в посткризисный период оправдан, а с другой стороны он феноменален. Доля покупателей, которые предпочитают данный метод реализации своей недвижимости, увеличивается на фоне низкого спроса.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев обратил внимание на «правильность» оценки человеком стоимости своей квартиры.

«Дело в том, что когда человек не соприкасается с деньгами, он неадекватно воспринимает суммы оценки. И продающий может легко согласиться на то, что стоимость квартиры в трейд-ин пойдет как всего лишь первый взнос. И тогда у человека возникнет большая кредитная загрузка. Поэтому очень важно, чтобы люди не принимали эмоциональных решений, а все-таки все внимательно считали», — отметил он.

Трейд-ин является результатом падения доходов граждан, когда проблематичным становится накопление с нуля на новую квартиру, и оптимальным вариантом кажется добавление определенной суммы к средствам от продажи старого жилья, отметила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.