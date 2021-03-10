Банки в феврале выдали рекордный объем ипотеки 

В феврале 2021 года в России было выдано 147 тысяч ипотечных кредитов на 410 млрд рублей, что больше показателей февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% в денежном, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин со ссылкой на данные «Дом.РФ» и Frank RG. Об этом пишет РБК.

Аналитики отметили, что планку в полтриллиона выдачи удалось достигнуть меньше чем за два месяца. В прошлые годы на это уходило три месяца. Всего за январь-февраль в стране было выдано 242 тысячи ипотечных кредитов на 669 млрд рублей.

«Мы наблюдаем небывалый рост ипотечного кредитования, который сохраняется уже девятый месяц подряд. Более 240 тысяч ипотечных кредитов с начала года — это почти четверть миллиона семей, улучшивших свои жилищные условия», — сказал Хуснуллин.

Основные причины увеличения ипотечного рынка — сниженные ставки по ипотеке и действие льготной ипотечной программы на новостройки, отметил он.

Согласно данным ЦБ, в январе средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в России достигла 7,23%, что на 2 процентных пункта ниже, чем годом раньше.

Наращивает доступность ипотеки и цифровизация ипотечного кредитования, отметил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко . Речь идет о внедрении электронных закладных, переводе всего процесса выдачи и банковского сопровождения кредита в электронную форму.

Январь также продемонстрировал рекордные показатели по выдаче ипотеке. В январе 2021 года российские кредитные организации выдали 86 тысяч ипотечных кредитов, что на 11% больше, чем в 2020 году, подсчитали в бюро кредитных историй «Объединенное кредитного бюро» (ОКБ).