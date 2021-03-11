В настоящее время есть субъекты, в которых спрос на недвижимость был восстановлен не полностью, по этой причине значительного повышения цен там зафиксировано не было, говорит она.
Речь идет о Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирске, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской, Курганской областях.
На первичном рынке, в котором практикуется действие программы льготного кредитования, доля ипотеки с низким первоначальным взносом менее 20% выросла до 42% к концу 2020 года, отметила Набиуллина.
Банк России получал предложения по нормативному урегулированию вопроса продажи заемщиком недвижимости, которая находится в залоге у кредитной организации, рассказала глава регулятора. Набиуллина одобряет такую перспективу, однако считает, что данный вопрос нуждается в проработке: чтобы механизм, заложенный в нормативе, обеспечил право гражданина на такую опцию, но кредитные организации не навязывали должникам продажу.