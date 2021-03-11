Эльвира Набиуллина. Программу льготной ипотеки можно сохранить в 24 регионах России, сообщила в интервью «Известиям» глава Центробанка

В настоящее время есть субъекты, в которых спрос на недвижимость был восстановлен не полностью, по этой причине значительного повышения цен там зафиксировано не было, говорит она.

Речь идет о Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирске, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской, Курганской областях.

Среди негативных эффектов программы льготной ипотеки глава ЦБ выделила рост цен, который отразился на доступности жилья.

На первичном рынке, в котором практикуется действие программы льготного кредитования, доля ипотеки с низким первоначальным взносом менее 20% выросла до 42% к концу 2020 года, отметила Набиуллина.

Банк России получал предложения по нормативному урегулированию вопроса продажи заемщиком недвижимости, которая находится в залоге у кредитной организации, рассказала глава регулятора. Набиуллина одобряет такую перспективу, однако считает, что данный вопрос нуждается в проработке: чтобы механизм, заложенный в нормативе, обеспечил право гражданина на такую опцию, но кредитные организации не навязывали должникам продажу.