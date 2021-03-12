В Калининграде отметили максимальный рост цен на «однушки»

Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в IV квартале 2020 года увеличились в 49 из 50 крупнейших городов России. Незначительное падение было зафиксировано лишь во Владивостоке, а максимальный рост — в Калининграде, пишет РБК со ссылкой на данные рейтинга консалтинговой компании SRG.

Отмечается, что средняя цена 1 квадратного метра в однокомнатной квартире в Калининграде за три месяца увеличилась на 7,58% — с 62,99 тыс. до 67,76 тыс. рублей. Вторую строчку по динамике цен на самое популярное у покупателей вторичное жилье заняла Балашиха — там «однушки» выросли в цене на 6,75% — с 111,98 тыс. до 119,54 тыс. рублей за метр. Третью строчку заняла Тула, где средняя стоимость выросла на 6,08% — с 66,29 тыс. до 70,32 тыс. рублей за «квадрат».

В Махачкале, Магнитогорске и Ижевске зафиксировано минимальное подорожание «однушек». В одном лишь Владивостоке обнаружили снижение (-0,39%).

Что касается Москвы, то там подорожание составило 4,77% (до 230,5 тыс. рублей за метр). В Санкт-Петербурге однокомнатные квартиры выросли в цене на 5,55% (до 144,7 тыс. за метр).

Балашиха — лидер по общему увеличению цен на вторичное жилье в октябре-декабре 2020 года. Прирост стоимости «квадрата» здесь оценивается в 7,54% (106,64 тыс. рублей). Вторую строчку занял Петербург (+7,29%), третью — Калининград (+6,55%). Стоимость «вторички» Москвы за квартал выросла на 5,34%, что соответствует шестой строчке рейтинга.

В феврале Нижний Новгород стал лидером среди российских городов по росту цен на «вторичку» (+4,78%).

Согласно данным Росреестра, IV квартал 2020 года продемонстрировал рекордные показатели по спросу на московское вторичное жилье.