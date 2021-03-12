В Москве вырос спрос на аренду комнат 

С момента, когда в Москве стали действовать ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, спрос на аренду комнат в столице увеличился — с 23% всех сделок в конце марта 2020 года до 29% в начале марта 2021-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные риелторской компании «Инком-Недвижимость»

Отмечается, что в суммарном составе арендного предложения в Старой Москве на комнаты приходится 12%. Три четверти данного объема — комнаты в квартирах, в которых живут владельцы жилья.

Такая ситуация обусловлена кризисом в экономике и на на рынке труда, считает заместитель директора департаменте аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова

По ее словам, в ЦАО традиционно востребованы бюджетные двухкомнатные квартиры, поскольку их выгодно арендовать в складчину.

«Если снять такое жилье на двоих, платить придется примерно по 22 тысячи рублей, а если вчетвером — по 11 тысяч рублей в месяц, причем уже с оплатой ЖКУ. Для найма в районе, скажем, Тверского бульвара это суперэкономичный вариант. Конечно, база предложений не пестрит такими объявлениями, но они есть — регулярно сдаются и регулярно появляются новые», — рассказала Полякова.

Экспертами ЦИАН был составлен для издания рейтинг районов центра Москвы по средней стоимости комнат в долгосрочную аренду (данные на начало марта 2021 года). Нижнюю строчку занял Басманный район со ставкой в 20 тыс. рублей в месяц, за ним идет Мещанский район с 20,9 тыс. рублей в месяц. После него идут Хамовники и Таганский район — в среднем комнату здесь возможно арендовать за 21 тыс. рублей в месяц.

На долю Центрального округа приходится около 7% всего предложения комнат в Старой Москве, ставки аренды колеблются от 16 тыс. до 32 тыс. рублей в месяц, но это без учета элитного сегмента и бизнес-класса, заявила Полякова.