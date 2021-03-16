Володин выступил за изменение льготной ставки по ипотеке

Льготная ставка по ипотеке должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин . Об этом сообщает «Прайм».

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По словам Володина, благодаря льготной ипотечной программе под 6,5% более чем два миллиона человек смогли улучшить свои жилищные условия. Также он отметил, что данная программа помогла строительной отрасли в условиях пандемии.

Председатель Госдумы указал на то, что в 2020 году властям удалось восстановить спрос на недвижимость в 61 регионе. В настоящее время было бы целесообразно заняться рассмотрением этого вопроса с учетом размеров доходов жителей регионов, считает Володин.

По словам парламентария, в 2020 году размер среднедушевого дохода в Москве составлял 75 293 рубля, в Волгограде в три раза меньше – 25 084 рубля.

«Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2% годовых. Ввели сельскую ипотеку под 3% годовых. Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе за счет выгодной процентной ставки», — указал Володин.

Он отметил, что благодаря данной мере будет оказана поддержка наименее обеспеченным регионам, сбалансирована ситуация на рынке труда в строительной сфере и смежных областях, а также создан для граждан дополнительный стимул для того, чтобы жить и работать в своем регионе.