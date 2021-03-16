Банки стали чаще отказывать желающим взять ипотеку

Подход кредитных организаций к выдаче ипотечных кредитов в начале 2021 года ужесточился. Так, в феврале доля удовлетворенных заявок сократилась до четырехлетнего минимума — 63,8%. В декабре показатель составлял 69,1%, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Предыдущий минимум был в феврале 2017 года (63,9%).

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Отмечается, что в сравнении с январем доля одобренной ипотеки упала на 1,3 п.п., а с конца 2020 года — на 5,3 п.п. По иным видам ссуд кредитные организации практически не изменили уровень одобрений. Доля удовлетворенных обращений по автокредитам в феврале достигла 39,5% (+ 0,9 п.п. в сравнении с декабрем), по потребительским ссудам и кредитам — 32,4% (- 0,8 п.п.).

В БКИ «Эквифакс» также зафиксировали падение уровня одобрения ипотеки в феврале, однако эксперты компании считают падение «минимальным».

Согласно сведениям НБКИ, в 2020 году российские кредитные организации два раза ужесточали требования к выдаче ипотечных кредитов. Так, было зафиксировано падение уровня одобрения ипотеки в апреле—июне из-за первой волны пандемии, а также осенью, когда в России вновь начало расти число заболевших. Специалисты тогда предполагали, что банки могли ужесточить риск-политику из-за роста неопределенности. Что касается 2021 года, то эксперты сходятся во мнении, что на динамику показателя повлияло падение количества платежеспособных заемщиков.

Самые платежеспособные заемщики взяли ипотеку в 2020 году, но тех, кто хочет решить жилищный вопрос, по-прежнему много, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев