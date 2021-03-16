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Доля ипотечных сделок с элитным жильем Москвы выросла 

Лера Букина 3 часа назад
Доля ипотечных сделок с элитным жильем Москвы выросла
Фото: ТАСС
Доля ипотеки в суммарном объеме сделок с высокобюджетным жильем в Москве выросла с 2019 года практически в два раза, пишет РБК со ссылкой на обзор агентства элитной недвижимости Tweed.
Согласно подсчетам компании, в 2019 году доля сделок с ипотекой в общей структуре продаж элитного столичного жилья достигала 21%, в 2020 году она увеличилась до 30–35%. С начала 2021 года доля выросла на 35–40%.

«Все элитные проекты Москвы аккредитованы в банках, под эти проекты застройщики согласовывают программы для своих клиентов. И ставки на уровне 6,5% тоже есть — безотносительно ипотечной госпрограммы, лимит по которой составляет 12 млн руб., подобные суммы малоинтересны покупателям элитного жилья», — отмечает генеральный директор Tweed Ирина Могилатова.

По ее словам, доля ипотечных покупателей на рынке элитной недвижимости Москвы увеличивается не из-за из-за безденежья граждан, а из-за того, что инвесторы привыкли к ипотеке.

«Им удобнее не вынимать деньги из бизнеса, а взять кредит», — пояснила Могилатова.

Средний объем ипотечного кредита на покупку элитной недвижимости в 2021 году достигает порядка 70–80 млн рублей. Самый большой объем ипотечного займа в продажах компании с начала 2020 года оценивается в 200 млн руб. На такую сумму оформил ипотеку покупатель 325-метрового пентхауса в премиальном ЖК столичного района Замоскворечье, передает РБК.
Директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолий Довгань рассказал, что средний бюджет сделки с использованием ипотечного кредита по итогам января-февраля 2021 составил 72,1 млн руб.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки стали чаще отказывать желающим взять ипотеку.
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Недвижимость , Ирина Могилатова , РБК
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