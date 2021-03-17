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Подсчитана стоимость ипотеки для строительства дома на Луне 

Lenta.ru и ещё 1 51 минуту назад
23,6 миллиона рублей в месяц составит ипотека на дом на Луне
Фото: РИА Новости
Ипотека, которую взяли для жилья на Луне, обойдется примерно в 234 тысячи фунтов стерлингов (23,6 миллиона рублей) в месяц. Столько будет стоить строительство дома на спутнике, если представить, что переезд с Земли на другие планеты стал бы реальностью. К таким подсчетам пришла финансовая компания Money.co.uk, пишет Daily Star.
Возведение дома, надежного в таких экстремальных условиях, с учетом транспортировки строительных материалов будет стоить почти 35 миллионов фунтов стерлингов (3,5 миллиарда рублей). Однако с учетом наценки специалисты пришли к выводу, что первое лунное жилье обойдется в 44,5 миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиарда рублей).
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Если говорить о земельных участках на Луне, то ее потенциальным жителям прежде всего необходимо получить соответствующее разрешение. Тогда документ на недвижимость рядом с Морем Дождей будет стоить 95 фунтов стерлингов (почти 10 тысяч рублей), а у Моря Паров — 14 фунтов стерлингов (1,4 тысячи рублей).
По словам экспертов, надежный дом на Луне должен иметь внешнюю поверхность, обшитую солнечными батареями, герметичную кислородную капсулу, являющуюся частью входа, а также комнату для рециркуляции воды, лунную оранжерею и ядерный реактор. Отчасти данным набором и обусловлена высокая стоимость строения.
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Комментарии 3
Недвижимость , Газета Daily Star
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