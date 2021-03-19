Москва выставила на торги квартиры в центре от ₽3 млн

Власти Москвы выставили на торги пять квартир в центре города, стартовые цены на которые начинаются от 3 млн рублей. Аукционы проведут в апреле, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Центра управления городским имуществом.

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Самая доступная из представленных на аукционе квартира располагается на улице Чаянова, 10, стр. 1. Она находится в девятиэтажном доме в стиле конструктивизм 1939 года постройки. Ближайшая станция метро — «Новослободская». Площадь лота оценивается в 15,4 кв. м. Квартира требует проведения капитального ремонта. Заявку на участие в аукционе необходимо направить до 22 апреля, торги состоятся 28 апреля.

Три квартиры выставляются на продажу в Печатниковом переулке, 11, стр. 1. Это дом 1917 года постройки. Ближайшая станция метро — «Трубная». Торги по данным квартирам будут проходить в начале и конце апреля.

Среди лотов представлена мини-студия площадью 12,8 кв. м. Она располагается на первом этаже. Начальная цена — 4 млн руб. Квартира похожа на бывший офис.

Также есть две квартиры на четвертом этаже. Площадь одной составляет 25,3 кв. м по цене 6,1 млн рублей (требует капитального ремонта), площадь другой — 26,1 кв. м. по цене 8,5 млн руб. (в удовлетворительном состоянии).

Пятый лот располагается на улице Жуковского, 4, стр. 1. Ближайшая станция метро — «Чистые пруды». Ее площадь равна 28,3 кв. м. Стартовая стоимость — 7,6 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе действителен до 1 апреля. Сами торги пройдут 7 апреля.