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В Москве обнаружили дефицит жилья у парков 

Лера Букина 4 часа назад
В Москве обнаружили дефицит жилья у парков
Фото: ТАСС
Московский рынок столкнулся с дефицитом жилья бизнес-класса у парков, несмотря на пятипроцентный рост доли таких проектов за последние шесть лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные онлайн-сервиса «Пульс продаж новостроек».
Согласно данным совместного исследования Knight Frank и Sminex, в настоящее время на дома возле парков приходится лишь 15% от общей площади первичного рынка бизнес-класса в Москве.
Квадратный метр в проектах бизнес-класса у парков в среднем оценивается в 318 тысяч рублей, указали в Sminex. По проданным лотам стоимость квадратного метра в них в среднем на 2,4% выше, говорит руководитель отдела сбора и анализа данных «Пульс продаж новостроек» Иршат Галиакберов.

«Зачастую наличие природных комплексов в пешей доступности от дома уже учтено в стоимости квартир. И чем более значимыми и притягательными являются такие точки, тем выше может быть наценка — от 5%. При этом, несмотря на довольно внушительные наценки в некоторых случаях, востребованность проектов вблизи парков является высокой», — отметил начальник отдела оценки Sminex Святослав Куланин.

Большая часть проектов, которые являются лидерами по спросу за 2020 год в сегменте бизнес-класса, — дома, рядом с которыми есть парковая зона, отметил директор департамента городской жилой недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. По его словам, данный плюс расположения может поднять стоимость жилой недвижимости в среднем на 5–10%. Он отметил, что жилье, окна которого выходят в сторону парка, может стоить еще дороже.
В Knight Frank рассказали, что на фоне небольшого числа проектов, которые расположены в непосредственной близости от парков, девелоперы в своих жилых комплексах делают собственные небольшие парки, скверы и ландшафтные сады. Это положительно влияет на темпы продаж.
Ранее «Рамблер» сообщал, что почти во всех регионах России у застройщиков закончились квартиры. Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Видео дня. Программу льготной ипотеки продлят лишь в некоторых регионах
Комментарии 1
Недвижимость , Андрей Соловьев , Ирек Файзуллин , газета "Известия"
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