Нотариус рассказал о нюансах договора дарения квартиры

У тех, кто подарил свою квартиру, есть возможность забрать ее назад, хотя это сделать достаточно проблематично, заявил РИА Недвижимость нотариус Москвы Вадим Сопин.

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По его словам, Гражданским кодексом и другими законами РФ предусматривается ряд оснований для отмены дарения.

Сопин отметил, что даритель имеет право отменить дарение, если тот, кому он подарил ту или иную вещь, совершил покушение на его жизнь (либо умышленно причинил ему телесные повреждения), жизнь кого-либо из членов семьи дарителя или его близких родственников.

«В этих случаях срок давности начинает течь с момента совершения такого действия, а не с момента заключения договора», – указал Сопин.

По словам нотариуса, отмены дарения могут потребовать и наследники дарителя в судебном порядке. Это касается отмены по основаниям недействительности сделки, которая была совершена гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими – «под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств».

Сопин указал, что наследники имеют возможность обратиться в суд после смерти наследодателя с иском о признании недействительной совершенной им сделки.

Кроме того, требование об отмене дарения доступно через суд, если обращение одаряемого с полученной вещью, которая представляет для дарителя большую неимущественную ценность, «создает угрозу ее безвозвратной утраты», отметил нотариус.

Могут возникать и частные случаи, когда также можно потребовать отмены дарения. Так, в договоре может быть указано право дарителя отменить свое распоряжение в случае, если он переживет того, кому дарит недвижимость или какую-то иную ценную вещь.

Кроме того, суд может отменить дарение, которое было совершено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, которые имеют отношение к его предпринимательской деятельности.