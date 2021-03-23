Москвичам нужно копить на первый взнос по ипотеке 56 месяцев

Жители Краснодара могут накопить на первый взнос для покупки квартиры с помощью ипотечного кредита быстрее, чем остальные граждане России. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинг аналитиков риелторской компании «Бест-Новострой».

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Аналитики отметили, что жители столицы Кубани смогут собрать 20% стоимости квартиры за 32 месяца. Кроме того, в Краснодаре выплачивать ипотеку в одиночку проще всего среди городов-участников исследования. Так, местному ипотечнику для комфортного обслуживания кредита требуется получать на 11% больше, чем в среднем по городу.

Что касается жителей Твери, то ее жителям в среднем нужно копить на первый взнос 34 месяца. Местному ипотечнику для выплаты такого кредита нужно получать на 24% больше, чем в среднем по городу.

Тюмень замыкает тройку лидеров областных центров с наиболее кратким сроком накоплений на первый взнос. Он составляет там 38 месяцев. Для того, чтобы выплачивать ипотеку в одиночку, там требуется получать на треть больше среднего по городу.

Самый длительный срок накопления на первый ипотечный взнос – в Казани. Ее жителям нужно копить около 60 месяцев.

В Москве такой срок составляет 56 месяцев, в Санкт-Петербурге — 52 месяца. Москвичам нужно получать ровно в два раза больше, а жителям Санкт-Петербурга — на 85% больше среднегородской зарплаты.