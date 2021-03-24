Россияне стали переезжать с помощью ипотеки

В общей сложности на российском рынке новостроек в 2020 году россияне оформили около 615,5 тысячи договоров долевого участия, из них больше 366 тысяч — в одном из 14 регионов, которые были указаны выше. Около 107,6 тысячи из них приходится на жителей других мест.