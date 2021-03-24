Россияне стали переезжать с помощью ипотеки

Отмечается, что помимо столичного региона, россияне брали ипотеку на покупку квартир в Крыму, Севастополе, Адыгее, Краснодарском крае, Ленинградской, Новосибирской, Свердловской, Калининградской, Самарской, Рязанской и Архангельской областях.
В общей сложности на российском рынке новостроек в 2020 году россияне оформили около 615,5 тысячи договоров долевого участия, из них больше 366 тысяч — в одном из 14 регионов, которые были указаны выше. Около 107,6 тысячи из них приходится на жителей других мест.
Московская область заняла первую строчку по числу приезжих покупателей в абсолютном выражении. Отмечается, что минимум 43% всех приобретенных в Подмосковье новых квартир приобрели жители других регионов. Затем идет Москва с 30% приезжих новоселов. Адыгея – лидер по доле неместных на рынке первичного жилья.