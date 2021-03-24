Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

В Москве подешевела аренда жилья

Лера Букина
1 час назад
В Москве зафиксировано падение цен на аренду жилья, сообщается на сайте «Мир квартир».
В Москве подешевела аренда жилья
Фото: ТАССТАСС
Специалисты изучили 142 района города. Цены на аренду упали в 135 из них, а в семи, наоборот, выросли. В целом по Москве съемные квартиры подешевели на 10,6%.
Отмечается, что за год арендные ставки больше всего снизились в районах Арбат (-19,8%), Мещанский (-18,9%), Хамовники (-18,7%), Тверской (-18%) и Якиманка (-17,6%).
На фоне введения удаленного формата работы арендаторы начали съезжать из центра на окраины и за город. В этой связи центральные районы, самые дорогие, значительно подешевели, так как арендодателям пришлось либо снизить цены или снять свои объекты с экспозиции, рассказал гендиректор портала Павел Луценко.
Подорожала аренда жилья в таких районах, как Рязанский (+4%), Хорошево-Мневники (+3,3%), Нижегородский (+2,2%), Первомайское (+2%), Лефортово (+1,2%), Филимонковское (+1,1%) и Зеленоград (+0,6%).
Арендные ставки в Хорошево-Мневниках стали выше в связи с ожидаемым открытием новой станции метро. Что касается районов Рязанский и Нижегородский, то там подорожала аренда еще год назад, тоже из-за открытия станции.
В настоящее время средняя квартира в Москве сдается за 46 тысяч рублей в месяц, что приравнивается к уровню цен 2019 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России резко подорожала аренда дач.
Недвижимость,Павел Луценко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители