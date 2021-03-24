В Москве подешевела аренда жилья

В Москве зафиксировано падение цен на аренду жилья, сообщается на сайте «Мир квартир».

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Специалисты изучили 142 района города. Цены на аренду упали в 135 из них, а в семи, наоборот, выросли. В целом по Москве съемные квартиры подешевели на 10,6%.

Отмечается, что за год арендные ставки больше всего снизились в районах Арбат (-19,8%), Мещанский (-18,9%), Хамовники (-18,7%), Тверской (-18%) и Якиманка (-17,6%).

На фоне введения удаленного формата работы арендаторы начали съезжать из центра на окраины и за город. В этой связи центральные районы, самые дорогие, значительно подешевели, так как арендодателям пришлось либо снизить цены или снять свои объекты с экспозиции, рассказал гендиректор портала Павел Луценко

Подорожала аренда жилья в таких районах, как Рязанский (+4%), Хорошево-Мневники (+3,3%), Нижегородский (+2,2%), Первомайское (+2%), Лефортово (+1,2%), Филимонковское (+1,1%) и Зеленоград (+0,6%).

Арендные ставки в Хорошево-Мневниках стали выше в связи с ожидаемым открытием новой станции метро. Что касается районов Рязанский и Нижегородский, то там подорожала аренда еще год назад, тоже из-за открытия станции.

В настоящее время средняя квартира в Москве сдается за 46 тысяч рублей в месяц, что приравнивается к уровню цен 2019 года.