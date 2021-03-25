Эксперт рассказал о важности юридической проверки квартиры

Часто именно халатное отношение к юридической проверке квартиры при покупке является причиной того, что к собственникам присоединяются не знакомые им люди, заявил агентству «Прайм» эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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«К сожалению, многими двигает желание серьезно сэкономить на приобретении недвижимости, и дисконт от рыночной стоимости здесь как условные шоры для глаз. И сразу нужно отметить, что решения о вселении дополнительных жильцов принимаются только судом и могут дойти до исполнительного производства», — говорит эксперт.

По словам Кричевского, самыми распространенными случаями такого характера являются дети и «отказники» от приватизации или наследства.

Эксперт указал, что место жительства детей до 14 лет по определению суда – место проживания родителей. Так, если один из родителей имеет право на проживание в квартире, то он имеет право заселить туда своего ребенка без согласия на это собственника жилья, подсказывает Кричевский. Речь, по его словам, идет как об аренде, так и о купле-продаже доли или комнаты.

Еще один случай – это материнский капитал. Эксперт отмечает, что подходить к покупке квартиры, часть которой оплачивалась таким способом, нужно очень осторожно.

Кричевский назвал две существующие категории отказников - отказники от приватизации и отказники от наследства по завещанию. Так, по его словам, граждане таких категорий имеют пожизненное право на безвозмездное пользование жильем независимо от желания текущих собственников.

Если брату и сестре была передана в наследство квартира, и брат отказался от вступления в собственность, несмотря на полагающуюся долю по завещанию, за ним закрепляется право на пожизненное проживание. Эксперт подчеркивает, что в такой ситуации необходимо требовать отказ от проживания.

Также гражданина могут вселить через суд без согласия собственника в случае подтверждения существенного вклада в приобретение или ремонт квартиры с увеличением ее стоимости, отметил Кричевский.