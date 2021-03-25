ЦБ захотел запустить зеленую ипотеку

Банк России
планирует запустить зеленую ипотеку, которая подразумевает льготные кредиты на покупку квартир в энергоэффективных домах. Об этом пишут
«Ведомости» со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка Сергея Швецова
.
По его словам, изменение условий жизни россиян невозможно без решения жилищного вопроса, «поэтому дома и квартиры должны строиться по-другому, из других материалов».
В ЦБ планируют уже в текущем году определить характеристики таких квартир. Разработать проект должен будет институт развития «Дом.РФ».
Швецов уверен в том, что при возникновении спроса на зеленую недвижимость и субсидировании государством зеленой ипотеки, строительным компаниям будет выгодно производить зеленую продукцию.
Предполагается, что новый вид ипотеки будет пользоваться спросом у молодежи.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Минстрой
выступил за адресный подход льготной ипотеки.