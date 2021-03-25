ЦБ захотел запустить зеленую ипотеку

По его словам, изменение условий жизни россиян невозможно без решения жилищного вопроса, «поэтому дома и квартиры должны строиться по-другому, из других материалов».

В ЦБ планируют уже в текущем году определить характеристики таких квартир. Разработать проект должен будет институт развития «Дом.РФ».

Швецов уверен в том, что при возникновении спроса на зеленую недвижимость и субсидировании государством зеленой ипотеки, строительным компаниям будет выгодно производить зеленую продукцию.

Предполагается, что новый вид ипотеки будет пользоваться спросом у молодежи.