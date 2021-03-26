Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Эксперт предостерег от покупки квартиры для сдачи в аренду

Лера Букина
3 часа назад
Приобретение квартиры для того, чтобы получать пассивный доход от аренды, больше не приносит ожидаемой прибыли, заявил РИА Недвижимость основатель инвестиционной компании Realiste Алексей Гальцев.
Эксперт предостерег от покупки квартиры для сдачи в аренду
Фото: ТАССТАСС
«Купить недвижимость, чтобы сдавать в аренду, может быть плохой идеей по ряду причин. Во-первых аренда не всегда обгоняет реальную инфляцию: жилая рента на протяжении последних десяти лет только три года незначительно обгоняла инфляцию, коммерческая рента обгоняла инфляцию девять лет из десяти, но прямо сейчас ставки падают в обоих сегментах», - подчеркнул он.
Также при покупке собственнику приходится обслуживать квартиру и ремонтировать ее, что приносит дополнительные расходы. Он же будет ответственным за решение всех проблемных вопросов с арендаторами съемного жилья и соседями, говорит Гальцев.
По его словам, аренда не является пассивным доходом.
«Она может быть таким доходом, когда мы нанимаем управляющего, а это резонно только, если в собственности находится как минимум пять-десять объектов недвижимости», - добавил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве подешевела аренда жилья.
Недвижимость,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители