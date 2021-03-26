Эксперт предостерег от покупки квартиры для сдачи в аренду

«Купить недвижимость, чтобы сдавать в аренду, может быть плохой идеей по ряду причин. Во-первых аренда не всегда обгоняет реальную инфляцию: жилая рента на протяжении последних десяти лет только три года незначительно обгоняла инфляцию, коммерческая рента обгоняла инфляцию девять лет из десяти, но прямо сейчас ставки падают в обоих сегментах», - подчеркнул он.
«Она может быть таким доходом, когда мы нанимаем управляющего, а это резонно только, если в собственности находится как минимум пять-десять объектов недвижимости», - добавил эксперт.