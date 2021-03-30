Банки начали повышать ставки по ипотечным займам, пишут «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Так, ставки по жилищным ссудам и рефинансированию увеличили в четырех региональных банках в диапазоне 0,1–0,9%.

Согласно данным «Сравни.ру», меняются как условия по выдаче ипотеки, так и программы рефинансирования: в Интерпрогрессбанке (+0,5–0,9%), БЖФ (минимальная ставка — +0,6%), «Хлынов» (+0,3–0,6%) и Промтрансбанке (+0,25%).

МТС Банк собирается пересмотреть условия по ипотечным программам в начале апреля, заявили в пресс-службе банка.

В «Зените» указали, что после повышения ключевой ставки ЦБ условия по ипотеке не менялись, однако 5 апреля банк планирует рассмотреть их корректировку.

ВТБ «Известиям» заявили, что сохраняют условия по кредитам на текущих значениях.

Резких изменений ждать не стоит, поскольку при формировании ипотечных ставок банками учитываются изменения макроэкономических факторов, рассказал директор по маркетингу финансового маркетплейса «Сравни.ру» Никита Самарин. Он предположил, что главным драйвером изменений на рынке будет корректировка программы льготной ипотеки.

По мнению директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергея Вороненко , завершение программы льготной ипотеки стабилизирует ставки на уровне 7,5–8% в 2021 году.

Дальнейшее увеличение ставок по собственным ипотечным программам банков и окончание действия льготной программы под 6,5% немного охладит данный сегмент за счет уменьшения объемов выдач, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Но, по его словам, спрос на ипотечные кредиты останется на высоком уровне.

С начала года в среднем по России квартиры подорожали на 5,2%, до 91 тысячи рублей за «квадрат», отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.