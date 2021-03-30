ВТБ предложил объединить программы льготной ипотеки

ВТБ
предложил объединить все льготные программы по ипотеке в единый проект, фокусируясь на регионах с недостаточным объемом ввода жилья. Об этом сообщила
пресс-служба банка со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
По его словам, особые условия должны быть предоставлены семьям с детьми, населению отдаленных территорий, а также участникам индивидуального жилищного строительства.
«На рынке сейчас представлены четыре федеральные программы льготной ипотеки с разными сроками действия и операторами, и это без учета местных инициатив, число которых измеряется уже сотнями. На наш взгляд, более логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья», - заявил Печатников.
Печатников указал, что благодаря единой программе будет повышена доступность ипотеки для россиян. Кроме того, она поможет сделать срок действия льготных программ более прогнозируемым для граждан и строительного сектора.
Вместе с этим ВТБ выступает за точечные решения о продлении господдержки в отдельных российских регионах, в которых строительство нового жилья за год было мало простимулировано. По словам Печатникова, благодаря такой мере будет оказана поддержка строительной отрасли. Также это сдержит подорожание недвижимости, стабилизирует спрос на объекты, создаст новый объем предложений и удержит необходимый темп строительства комфортного жилья для россиян.
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