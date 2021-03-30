ВТБ предложил объединить программы льготной ипотеки

По его словам, особые условия должны быть предоставлены семьям с детьми, населению отдаленных территорий, а также участникам индивидуального жилищного строительства.

Печатников указал, что благодаря единой программе будет повышена доступность ипотеки для россиян. Кроме того, она поможет сделать срок действия льготных программ более прогнозируемым для граждан и строительного сектора.

Вместе с этим ВТБ выступает за точечные решения о продлении господдержки в отдельных российских регионах, в которых строительство нового жилья за год было мало простимулировано. По словам Печатникова, благодаря такой мере будет оказана поддержка строительной отрасли. Также это сдержит подорожание недвижимости, стабилизирует спрос на объекты, создаст новый объем предложений и удержит необходимый темп строительства комфортного жилья для россиян.