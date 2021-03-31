Златоуст вошел в список городов с самым доступным жильем

Самое доступное жилье на вторичном рынке в России среди населенных пунктов от 100 до 300 тысяч человек можно найти в Златоусте (Челябинской области) и Новошахтинске (Ростовской области), а также в Рубцовске (Алтайском крае). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

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Отмечается, что в городах от 300 тысяч до 1 млн человек наиболее бюджетные варианты располагаются в Тольятти и Кирове, а в мегаполисах, где численность населения составляет от 1 млн человек, – в Челябинске и Волгограде, говорится в исследовании.

По словам аналитиков, на ажиотажный спрос на рынке недвижимости в 2020 году повлияло существенное подорожание жилья. В компании отмечают, что к февралю 2021 года цена квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 16% по сравнению с 2020 годом, достигнув 63,5 тысяч рублей в среднем по России (почти 3,048 млн рублей за объект).

В компании также указали, что основными факторами покупательского бума стали льготные программы по ипотеке, скачки курсов валют, снижение ключевой ставки по вкладам, а также поддержка молодых семей.

«Дискуссии на тему продления льготной ипотечной программы будут еще какое-то время подогревать интерес к жилью. По этой причине, а также вследствие подорожания строительных материалов и распространения проектов с эскроу-счетами, повышающими себестоимость недвижимости, ожидать снижения стоимости в ближайшей перспективе, определенно, не стоит», — подчеркнул руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

По словам эксперта, из-за подорожания недвижимости поиск доступного жилья приобретает особую актуальность.

При наличии суммы в 2,2–2,3 млн рублей можно купить квартиру на вторичном рынке в Тольятти, Кирове, Саратове, Ульяновске, Брянске и Рязани.

В Москве приобрести жилье можно за 12 млн рублей при среднем доходе в 50 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге — за 7 млн рублей при медианной зарплате 42,5 тысячи рублей в месяц.