Число комнат в продаже в крупных городах выросло на треть

В российских городах-миллионниках зафиксировано увеличение почти на треть объема предложения комнат, которые выставлены на продажу, заявил ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов

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По его словам, сегодня на рынке комнат в крупных городах выставлено 17,2 тысячи лотов, что демонстрирует рост на 27% по отношению к прошлому году. Попов отмечает, что в период экономической нестабильности для россиян комнаты являются более доступным вариантом жилья. Рост предложения наблюдается во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В данных городах число лотов, наоборот, уменьшилось: в Санкт-Петербурге - на треть, в Москве - на 17%.

В ЦИАН выявили, что по городам-миллионникам средняя цена комнат выросла за год на 11%. Казань продемонстрировала самое существенный рост цен - 23%, до 1,1 млн рублей в среднем за комнату. Также высокие показатели у Санкт-Петербурга - на 19,8%, до 1,8 млн рублей в среднем, Москвы - 19,6%, до 4 млн рублей и Новосибирска - на 12%, до 905 тысяч рублей.

Вместе с этим несущественное падение средней цены комнаты зафиксировано в Волгограде (-0,6%, до 582 тысяч рублей) и Перми (- 1,4%, до 736 тысяч рублей).

Согласно исследованию, на продажу чаще всего выставляются комнаты в трехкомнатных квартирах (треть всего предложения) и четырехкомнатных (22%). Попов отмечает, что средняя площадь комнаты в экспозиции составляет 15 квадратных метров, как и год назад.