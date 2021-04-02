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Россияне бросились раскупать квартиры в Сочи

Вероника Полынина
2 часа назад
Квартиры в Сочи дорожают на 100 тысяч рублей ежедневно, пишет «Комсомольская правда».
Россияне бросились раскупать квартиры в Сочи
Фото: ТАССТАСС
Рекордный рост цен начался сразу после заявления мэрии города о моратории на строительство жилой недвижимости с июля сроком на два года.
Ажиотажный спрос зафиксирован на все типы жилья – от элитного до общежитий. Основные покупатели – приезжие из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири.
По словам риелторов, сейчас они оформляют за неделю столько сделок, сколько совсем недавно им не удавалось закрыть за месяц-полтора.
Если раньше за 6,5 млн рублей можно было приобрести двухкомнатную квартиру в центре, то сейчас – только однокомнатную на окраине или жилую недвижимость без статуса квартиры.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты спрогнозировали рост цен на квартиры в Сочи на 30% из-за дефицита предложения, вызванного объявленным властями мораторием на строительство.
Недвижимость,Комсомольская правда,
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