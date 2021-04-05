Шатура вошла в список городов около Москвы с дешевым жильем

Шатура и Рошаль стали лидерами в списке крупнейших городов около Москвы по ценовому уровню на вторичное жилье. Там можно приобрести квартиру по цене в 44 тысячи рублей за квадратный метр, следует из данных аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости».

Фото: ТАСС ТАСС

Также аналитики выявили, что жилье по цене до 50 тысяч рублей за квадратный метр есть возможность купить в Кашире и Ожерелье.

В Волоколамске, Егорьевске и Куровском стоимость метра составляет 50,4 тысячи рублей, а в Воскресенске — 51,5 тысячи.

Купить жилье по относительно невысокой цене можно в Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Михнево, Можайске, Рузе, Тучково, Электростали , Электроуглях, Ногинске и Черноголовке. Здесь цена метра — ниже 66 тысяч рублей за «квадрат».

«Вторичный рынок Московского региона перегрет, но квартиры продолжают дорожать. Пусть и виртуально по большей части, так как обороты рынка сократились по сравнению с концом прошлого года», — указывают специалисты ИРН.

По большей части растет в цене бюджетное жилье, в этой связи Новая Москва и Подмосковье все еще обгоняют «старую» Москву по темпам подорожания жилья в многоквартирных домах.

Стоимость квартир в Новой Москве в I квартале 2021 года поднялась на 5,2%, составив 175 тысяч рублей за квадратный метр.