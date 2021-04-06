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Калининград стал лидером по росту цен на вторичное жилье

Лера Букина
4 часа назад
Лидером по росту цен на вторичное жилье за январь-март 2021 года среди российских городов стал Калининград, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой группы SRG. За первый квартал средняя цена 1 квадратного метра в этом городе поднялась на 10,5%, до 67,7 тысячи рублей.
Калининград стал лидером по росту цен на вторичное жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Москва заняла 24-ю строчку квартального рейтинга. «Квадрат» в столице в среднем оценивается в 243 тысячи рублей, показатель вырос на 4,8% по отношению к предыдущему кварталу.
Санкт-Петербург оказался на седьмой строчке. Там средняя цена вторичного жилья выросла на 7,17%, составив 144,6 тысячи рублей, выяснили эксперты.
На второй строчке рейтинга SRG расположился Нижний Новгород, где рост цен составил 8,6% (74,2 тысячи рублей). За ним следует Улан-Удэ — 8,49% (56,1 тысячи рублей) и Сочи — 8% (129,4 тысячи рублей).
Балашиха оказалась на пятой строчке. Стоимость «квадрата» выросла на 7,68%, до 114,5 тысячи рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в «Сбере» предсказали снижение темпов роста цен на жилье.
Недвижимость,Сбербанк России,РБК,
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