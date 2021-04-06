Объем продаж элитного жилья в Москве стал рекордным

Объем продаж элитного жилья в Москве в I квартале 2021 года достиг практически 50 миллиардов рублей (655 миллионов долларов), что является историческим максимумом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Savills.

Так, общий бюджет сделок, которые были заключены за три месяца в сегменте от 1 миллиона долларов, увеличился на 47% по отношению к прошлому году.

Отмечается, что в общей сложности в январе-марте было заключено 363 сделки, что на 34% больше показателей предыдущего года и на 20% - 2019 года.

Также аналитики выявили, что количество продаж на первичном рынке выросло как минимум в полтора раза.

«Столь активная динамика продаж обусловлена рядом совокупных факторов, Первый квартал всегда выступает сезоном, когда появляется понимание по «свободным» бюджетам. Учитывая относительно слабый и при этом отчасти стабилизированный рубль и продолжающуюся ситуацию с депозитами, мы видим, что недвижимость остается привлекательным активом для инвестиций», – заявил управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

Что касается средней стоимости проданной элитной квартиры, то к концу марта она выросла в годовой динамике на 8%, составив 134 миллиона рублей (1,8 миллиона долларов). Чаще всего покупатели выбирали лоты с ценой от 700 тысяч до 1 миллиона рублей за квадратный метр. Это составило более 40% всех квартальных продаж в данном ценовом диапазоне.