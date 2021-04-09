В первом квартале 2021 года число сделок с элитными домами в Подмосковье выросло в полтора раза по отношению к 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

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Также отмечается, что на вторичном рынке количество проданных домов увеличилось вдвое.

Во втором квартале 2020 года, когда были сняты ограничительные меры, было зафиксировано увеличение спроса на загородное элитное жилье в Подмосковье. В 2021 году темпы роста спроса стали более существенными.

Как заявили аналитики, средняя стоимость коттеджей на первичном загородном рыке за квартал выросла на 23%, до 240 млн рублей, средняя стоимость таунхаусов выросла на 15%, до 46 млн рублей. Вместе с этим цена сотки земли увеличилась на 8%, до 4,3 млн рублей.

Что касается вторичного рынка, то он показывает разнонаправленную ценовую динамику. Как выяснилось, средняя цена коттеджей на вторичном рынке почти не изменилась (-0,4% за квартал, до 322 млн рублей за коттедж), а таунхаусы за квартал выросли в цене на 7%, до 75 млн рублей. Стоимость сотки земли в среднем понизилась на 8%, до 2,6 млн рублей.

Также отмечается, что в общей сложности на рынке элитного загородного жилья в Подмосковье на продажу выставлено 2079 лотов (-5% за квартал). Большинство предложений (82%) относятся ко вторичному рынку.