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Россиян призвали не вкладывать деньги в покупку квартиры

Лера Букина
51 минуту назад
Стремиться успеть купить жилье, пока действует программа льготной ипотеки, бессмысленно, заявила изданию «Аргументы и факты» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Россиян призвали не вкладывать деньги в покупку квартиры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Она отмечает, что в 2021 году покупка квартиры уже не столь выгодна, так как цены на недвижимость в 2020 году в среднем по России поднялись на 20%.
Если человек действительно нуждается в квартире в новостройке и в определенном районе, тогда смысл приобрести жилье есть, считает она. Эксперт считает, что ради вложения средств этого делать не следует. По словам Радченко, цены на жилье существенно расти уже не будут и останутся на текущем уровне.
«Вслед за повышением ставки ЦБ банки начали поднимать проценты по депозитам - уже можно найти вклад под 5,5-6% годовых. Это больше того, что дает сдача квартиры в аренду. Там доходность не выше 4% и куда больше сложностей», - отметила Радченко.
Цены на жилье выросли, а на аренду упали, что говорит не в пользу инвестиций в недвижимость, заключила эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России допустили дальнейшее подорожание недвижимости.
Недвижимость,Ирина Радченко,Центральный банк России,
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