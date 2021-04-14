В Москве стали больше продавать квартиры с отделкой

В 2021 году доля квартир и апартаментов с отделкой в общей структуре предложения первичного рынка Москвы составила 44%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Capital Group.

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Отмечается, что показатель каждый год увеличивается: пять лет доля таких проектов оценивалась не более чем в 25%.

Аналитики подчеркнули, что из всего предложения квартир в свободной продаже 45% выставлены с отделкой, а из апартаментов — 49%.

Как выяснилось, в самом крупном объеме лоты с отделкой представлены в проектах жилья комфорт-класса. Так, в «старых» столичных границах на подобные площади приходится более 500 тысяч квадратных метров, или 63% от суммарного объема экспозиции по сегменту.

Что касается бизнес-класса, то в нем 33% предложения продаются с отделкой.

Существенно увеличилась доля лотов с отделкой в проектах премиум-класса. В настоящее время 60% площадей в сегменте, или более 170 тысяч квадратных метров, выставлено с полным или частичным ремонтом.

Ключевым фактором увеличения показателя в сегменте является выход в продажу ряда масштабных проектов, реализация которых с отделкой помогла девелоперам заинтересовать больше покупателей с помощью ипотеки, полагают в Capital Group.

Снижение ипотечных ставок стало драйвером вывода все большего числа проектов с отделкой, считают в Capital Group.