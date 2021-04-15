Юрист предупредил о новых запретах для дачников

Самый доступный способ получить штраф на даче – начать сжигать мусор или разводить костры для других целей на участке, если он для этого не оборудован. Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

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Он уточнил, что в этих случаях человека могут ждать «достаточно серьезные» штрафы, а именно 2-3 тысячи рублей.

«Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор», — подчеркнул юрист.

Кроме того, нельзя закапывать неразлагаемые отходы, напомнил Петропольский. За этим последует штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Запрещено заниматься и незаконной вырубкой леса. Дачника может ждать не только штраф, но и реальный срок.

Нельзя заниматься «прирезкой» земельного участка. Она же является «самозахватом земель», уточнил эксперт.

Запрещено выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии. При промышленной добыче воды можно столкнуться со штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Также запрещено нарушать права других собственников. Со штрафом можно столкнуться, если, например, дачник обильно поливает свой земельный участок и затапливает соседний дом.

Среди частых нарушений - установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев.

Запрещено шуметь с 22 до 6 утра по будням, а в выходные — с 23 до 9. В противном случае дачнику грозит штраф от 100 до 500 рублей.

Кроме того, нельзя возводить слишком высокий глухой забор и разводить без разрешения крупный рогатый скот, подсказывает Петропольский.