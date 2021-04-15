Юрист предупредил о новых запретах для дачников

Самый доступный способ получить штраф на даче – начать сжигать мусор или разводить костры для других целей на участке, если он для этого не оборудован. Об этом рассказал
агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
Он уточнил, что в этих случаях человека могут ждать «достаточно серьезные» штрафы, а именно 2-3 тысячи рублей.
«Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС
через забор», — подчеркнул юрист.
Кроме того, нельзя закапывать неразлагаемые отходы, напомнил Петропольский. За этим последует штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.
Запрещено заниматься и незаконной вырубкой леса. Дачника может ждать не только штраф, но и реальный срок.
Нельзя заниматься «прирезкой» земельного участка. Она же является «самозахватом земель», уточнил эксперт.
Запрещено выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии. При промышленной добыче воды можно столкнуться со штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей.
Также запрещено нарушать права других собственников. Со штрафом можно столкнуться, если, например, дачник обильно поливает свой земельный участок и затапливает соседний дом.
Среди частых нарушений - установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев.
Запрещено шуметь с 22 до 6 утра по будням, а в выходные — с 23 до 9. В противном случае дачнику грозит штраф от 100 до 500 рублей.
Кроме того, нельзя возводить слишком высокий глухой забор и разводить без разрешения крупный рогатый скот, подсказывает Петропольский.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что на покупку дачи россияне в среднем готовы потратить 562 тысячи.