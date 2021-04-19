Эксперт спрогнозировал рост налогов на недвижимость

Подорожание жилья повлечет за собой увеличение суммы налога на недвижимость. Об этом РИА Недвижимость заявил
общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков
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Он отметил, что реальная рыночная стоимость влияет на результаты очередной кадастровой оценки, от которой зависит и размер налога. Поэтому кадастровая оценка делается с определенными периодами: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе раз в 2 года, в остальных регионах – раз в 3 года.
По закону внеплановая государственная кадастровая оценка производится, если индекс рынка недвижимости претерпит в этот период колебания выше или ниже более чем на 30%, подчеркнул Кулаков.
Кадастровая оценка недвижимости проводится для жилых и для нежилых объектов по состоянию на 1 января определенного года, напомнил эксперт.
«Предположим, что для жилья она вырастет на 20%. Налог для большинства квартир составляет 0,1% от государственной кадастровой стоимости. Таким образом, налог вырастет на 20%. Если сегодня за квартиру у МКАД мы платим условно 6 тысяч рублей, то после повышения кадастровой стоимости на 20% будем платить 7,2 тысячи рублей», – отметил Кулаков.
Следует помнить, что в ходе утверждения результатов оценки берутся нижние показатели во избежание резкого скачка в налогах, отмечает он. В этой связи кадастровая стоимость может вырасти на 15%, и тогда налог вырастет с 6 тысяч до 6,9 тысячи рублей.
Из-за того, что кадастровая стоимость основана на так называемой модели массовой оценки, то ожидается увеличение кадастровой стоимости при следующей государственной оценке и, как следствие, увеличение налога на имущество, пояснил Кулаков.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что из-за снижения ипотечных ставок недвижимость может резко подорожать.