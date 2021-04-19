Эксперт спрогнозировал рост налогов на недвижимость

Подорожание жилья повлечет за собой увеличение суммы налога на недвижимость. Об этом РИА Недвижимость заявил общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков

Фото: ТАСС ТАСС

Он отметил, что реальная рыночная стоимость влияет на результаты очередной кадастровой оценки, от которой зависит и размер налога. Поэтому кадастровая оценка делается с определенными периодами: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе раз в 2 года, в остальных регионах – раз в 3 года.

По закону внеплановая государственная кадастровая оценка производится, если индекс рынка недвижимости претерпит в этот период колебания выше или ниже более чем на 30%, подчеркнул Кулаков.

Кадастровая оценка недвижимости проводится для жилых и для нежилых объектов по состоянию на 1 января определенного года, напомнил эксперт.

«Предположим, что для жилья она вырастет на 20%. Налог для большинства квартир составляет 0,1% от государственной кадастровой стоимости. Таким образом, налог вырастет на 20%. Если сегодня за квартиру у МКАД мы платим условно 6 тысяч рублей, то после повышения кадастровой стоимости на 20% будем платить 7,2 тысячи рублей», – отметил Кулаков.

Следует помнить, что в ходе утверждения результатов оценки берутся нижние показатели во избежание резкого скачка в налогах, отмечает он. В этой связи кадастровая стоимость может вырасти на 15%, и тогда налог вырастет с 6 тысяч до 6,9 тысячи рублей.

Из-за того, что кадастровая стоимость основана на так называемой модели массовой оценки, то ожидается увеличение кадастровой стоимости при следующей государственной оценке и, как следствие, увеличение налога на имущество, пояснил Кулаков.