Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство дома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое включает в программу льготной семейной ипотеки возможность брать кредит под 6% на приобретение земельных участков и строительство частных домов.

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Это предполагает дополнительную выдачу более 20 тысяч жилищных кредитов на 79 млрд рублей.

«Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате», — заявил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 19 апреля.

По словам премьера, площадь построенного в рамках программы частного жилья может достигнуть 2,8 млн «квадратов».

На кредит под 6% на срок до 30 лет могут рассчитывать российские семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй ребенок или последующие дети.

Программа также действует для семей с единственным ребенком, у которого есть инвалидность. Все члены семьи должны иметь гражданство РФ.

Ограничение кредита для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти будет составлять 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей.

Обязательным условием для участия в программе является ведение строительства дома организациями или индивидуальными предпринимателями по договору подряда.