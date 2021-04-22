Москва возглавила топ-5 регионов-лидеров по выдаче ипотеки

Наименьшее число выданных ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года зафиксировано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия.

Данные регионы – одни из самых малочисленных в России. Там не столь сильно развито розничное кредитование и не представлено большое число банковских услуг, пояснил Волков. Вместе с тем в большинстве из данных регионов в I квартале отмечен существенный рост выдачи ипотечных кредитов.