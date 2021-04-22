Москва возглавила топ-5 регионов-лидеров по выдаче ипотеки

В I квартале 2021 года Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область возглавили рейтинг регионов с наибольшим числом выданных ипотечных кредитов. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Они являются не только одними из самых густонаселенных регионов, но и самых «продвинутых» в части распространения кредитных услуг, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
«При этом рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15—25% в зависимости от региона», — отметил он.
Наименьшее число выданных ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года зафиксировано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия.
Данные регионы – одни из самых малочисленных в России. Там не столь сильно развито розничное кредитование и не представлено большое число банковских услуг, пояснил Волков. Вместе с тем в большинстве из данных регионов в I квартале отмечен существенный рост выдачи ипотечных кредитов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки стали чаще отказывать желающим взять ипотеку.