В Moody's заявили об усилении риска в ипотечном секторе

Доступность жилья снижается в связи с увеличением разрыва между доходами населения и ценами на недвижимость, рост ипотечного кредитования может усилить кредитные риски. Такое заключение сделали аналитики агентства Moody's Investors Service, передает «Прайм».

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В случае продолжения роста цен на недвижимость, в то время как реальные доходы населения останутся на низком уровне, долговая нагрузка заемщика по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится, считает аналитик Moody's Мария Малюкова

«Высокий спрос на недвижимость и более низкая доля кредитоспособных заявок могут побудить банки предлагать ипотеку с более высоким соотношением размера кредита к стоимости залогового имущества (LTV), что повышает их подверженность риску внезапного падения цен на недвижимость», — сообщила эксперт.

Как отмечается, больше всего рискуют в данном секторе крупнейшие ипотечные кредиторы, в частности, государственные банки и дочерние компании зарубежных предприятий из-за высокой долей ипотечных кредитов.

Рост ипотечного кредитования в России оценивается агентством в 15% в 2021 году против 21% в 2020 году, так как программа госсубсидирования ипотеки активна до 1 июля текущего года года.

Российские банки могут начать смягчать требования к ипотечным заемщикам в связи с высоким спросом на жилье и общим снижением «качества» заемщиков, отмечают в компании.