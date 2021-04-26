Владельцам квартир приготовили новые штрафы

Заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК «Юнисервис» Жанна Дубровская в беседе с агентством «Прайм» предупредила о появлении новых штрафов для хозяев квартир за просрочку платежей за услуги ЖКХ и напомнила об отмене моратория на начисление пеней.

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«Нужно стараться оплачивать все счета за ресурсы (газ, электричество, вода, теплоснабжение), а также по квартплате, вывозу мусора, общедомовым услугам. Лучше не дожидаться накопления долгов — это обойдется вам дороже, чем платить по счетам вовремя», — заявила она.

Следует узнать срок действия установленных счетчиков, поскольку несвоевременная их замена повлечет за собой штраф. Узнать срок действия счетчика газа, воды и электроэнергии можно в паспорте, где также должна быть отметка обслуживающей̆ организации.

Дубровская рекомендует не нарушать целостность голограмм, наклеенных на счетчиках (или пломб), ведь гражданин может в таком случае столкнуться со штрафом в размере от 5 тысяч рублей.

По словам эксперта, россияне могут столкнуться со штрафом за выброс опасного для здоровья людей мусора — ламп, батареек и т.д. Дубровская заявила, что эти вещи нужно сдавать в специальные пункты приема.

Можно также столкнуться со штрафами за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах (скамейки, урны, различные малые архитектурные формы и т.д.). Граждан, занимающихся вандализмом, ожидает штраф на сумму от 500 рублей.

Штрафы могут ждать и тех, кто нарушает покой соседей. Речь идет о шуме и ремонте в неположенное время.