Тюмень стала лидером по темпу роста цен на «вторичку»

Тюмень стала лидером среди российских городов по росту стоимости жилья на вторичном рынке в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

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Как отмечается, за месяц цены в данном городе выросли на 4,81% - с 74 481 рубля за квадратный метр до 78 064 рублей. В тройке лидеров оказались Омск (+4,64%) и Казань (+2,76%).

В Москве средняя стоимость жилья достигла 251 523 рублей за квадратный метр (+2,08%). Столица заняла восьмую строчку в рейтинге. В Санкт-Петербурге жилье подорожало на 1,82%. Город оказался на 11-й строчке.

Аутсайдером рейтинга стал Волгоград с незначительным ростом в 0,38%. Подорожание менее чем на 1% отмечается в Тольятти, Саратове, Челябинске и Уфе.

«Несмотря на перегретый рынок, недвижимость пока не начала снижение в цене, в среднем по стране рост составляет порядка 2%», – заключили аналитики ГК SRG.