Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Средний чек по ипотеке обновил рекорд

Лера Букина
2 часа назад
Средний чек по ипотеке в марте вырос на 0,3%, составив 3,14 миллиона рублей, что является новым историческим максимумом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
Средний чек по ипотеке обновил рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рынок ипотечного кредитования, отметившийся спадом в апреле-мае 2020 года, стал восстанавливаться более быстрыми темпами по сравнению с иными видами кредитования, в основном, за счет программ государственной поддержки», – отметили в компании.
В итоге среднемесячные темпы роста ипотечного кредитования за период июнь-декабрь 2020 года достигли 15%, а по потребительским кредитам - 11%.
Как отмечается, с учетом сокращения программы государственной поддержки ипотечного кредитования средняя сумма жилищного кредита будет поступательно повышаться и составит около 3,3 миллиона рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались от него в надежде найти более выгодную процентную ставку.
Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители