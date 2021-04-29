Средний чек по ипотеке обновил рекорд

«Рынок ипотечного кредитования, отметившийся спадом в апреле-мае 2020 года, стал восстанавливаться более быстрыми темпами по сравнению с иными видами кредитования, в основном, за счет программ государственной поддержки», – отметили в компании.
В итоге среднемесячные темпы роста ипотечного кредитования за период июнь-декабрь 2020 года достигли 15%, а по потребительским кредитам - 11%.
Как отмечается, с учетом сокращения программы государственной поддержки ипотечного кредитования средняя сумма жилищного кредита будет поступательно повышаться и составит около 3,3 миллиона рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались от него в надежде найти более выгодную процентную ставку.