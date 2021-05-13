Москва выставила на торги квартиры от ₽2,1 млн

Власти Москвы выставили на торги четыре квартиры в районе Хорошево-Мневники (Северо-Западный АО). Начаться аукционы должны 2 июня, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Центра управления городским имуществом (ЦУГИ).

Фото: ЦУГИ ЦУГИ

Данные квартиры являются малогабаритными и расположены в доме 9, корпус 5 по бульвару Генерала Карбышева. Здание представляет собой кирпичную пятиэтажку 1962 года постройки.

Минимальная стартовая цена лота – 2,1 млн рублей. Как отмечается, с этой стоимости начнутся торги на квартиру площадью 12,8 кв.м. Шаг аукциона оценивается в 21,08 тысячи рублей.

2,2 млн рублей является стартовой ценой для аукциона по квартире площадью 13,2 кв. м. Шаг аукциона по ней оценивается в 22,18 тысячи рублей.

Также отмечается, что с 2,45 млн рублей стартуют торги по квартире, площадь которой составляет 13,3 кв.м. Ее состояние лучше, чем у двух предыдущих. Аукцион по ней будет проходить с шагом в 24,52 тысячи рублей.

«Лоты расположены в одном из самых зеленых районов столицы — Хорошево-Мневниках, в пешей доступности от метро «Октябрьское поле». Рядом есть вся необходимая инфраструктура — продуктовые, школы и стоматология», — описывает объекты заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

По данным риелторской компании Est-a-Tet, в начале 2021 года район Хорошево-Мневники попал в в тройку столичных локаций с наибольшим подорожанием жилья комфорт-класса.