Воронеж стал лидером по росту цен на аренду жилья

Средняя ставка долгосрочной аренды жилья в крупных городах России увеличилась в I квартале 2021 года на 3%, до 18,3 тысячи рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков «Авито».

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Максимальный рост цен зафиксирован в Воронеже.

Как отмечается, аренда жилья в Воронеже за период с I квартала 2020 года до I квартала 2021 года в среднем выросла в цене на 20%. В первой тройке по росту цен также оказались Севастополь (+15% за год) и Сочи (+14%). Исследование также показало, что наибольшее снижение зафиксировано в Барнауле (-8%), Москве (-4%) и Симферополе (-4%). Показатель Санкт-Петербурга не изменился.

Наибольшая цена аренды квартир в I квартале 2021 года выявлена в Москве (в среднем 43 тысячи рублей в месяц). В первой пятерке также оказались Санкт-Петербург (32 тысячи рублей), Сочи (25 тысяч рублей), Севастополь (23 тысячи рублей), Симферополь (22 тысячи рублей).

Что касается самых низких ставок, то они зафиксированы в Кирове (9 тысяч), Брянске (10 тысяч), Ульяновске, Ярославле, Ставрополе и Барнауле (по 11 тысяч рублей в месяц).

Выявлен и рост спроса на долгосрочную аренду квартир в России (5% за год), а также сокращение предложения (на 9%).

«Итоги квартала продемонстрировали тенденцию к восстановлению рынка долгосрочной аренды жилья. В перспективе при условии относительно благоприятной экономической ситуации мы ожидаем возвращение динамики спроса к докризисному периоду», — заявил руководитель направления долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.