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В Почта Банке спрогнозировали бум в индивидуальном домостроении

Лера Букина
1 час назад
Россию ожидает бум в индивидуальном домостроении из-за растущего спроса на загородные дома на фоне пандемии и перехода ряда граждан на дистанционный формат работы. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Почта Банка Дмитрий Руденко.
В Почта Банке спрогнозировали бум в индивидуальном домостроении
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Россияне хотят работать удаленно, однако собственные дома имеют не все, отметил глава банка.
По его словам, в 2020 году застройщиками был зафиксирован рост спроса в этом данном сегменте больше чем на 50%.
В том же году заявок на оформление кредитов для возведения собственных домов в Почта Банк пришло на 40% больше, чем в 2019 году. Тенденция будет лишь набирать обороты, считает Руденко.
В Почта Банке предлагают кредитование на строительство загородного дома и приусадебных построек по технологии POS-кредитования в качестве альтернативы ипотеке и кредитам наличными.
Что касается ставки по такому кредиту, то она в данном банке ниже ипотечной — от 4,9% годовых. Это увеличивает доступность таких кредитов, в том числе в регионах страны. Как отмечается, банк работает по линии субсидий с разными российскими ведомствами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что загородные дома в России рекордно подорожали.
Недвижимость,Дмитрий Руденко,газета "Известия",
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